Quinté + : les favoris du Prix de la forêt de Fontainebleau

publié le 18/05/2017 à 06:45

La course du jeudi 18 mai a lieu à l’hippodrome de Fontainebleau. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du Prix de la forêt de Fontainebleau sera donné à 13h47. 17 partants sont en lice, sur une distance de 2.600 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :





Le 5, My sweet lord

Cote entre 9 et 10/1.

Il vient de remporter une course similaire et est donc pénalisé au poids. Mais vu le lot il a encore le droit de bien se comporter.

Le 14, Temple boy

Cote entre 11 et 13/1.

Ma dernière minute. Lui aussi reste sur un succès et son poids n'est pas non plus prohibitif. S'il pleut, c'est mieux.



Le 3, Grand Trianon

Cote entre 11 et 13/1.

Encore un concurrent en forme mais dont la marge se réduit hélas.



Le 4, Spirit's Revench

Cote entre 9 et 10/1.

Attention. Il fait bien cette piste et est en bonne condition. Bonne chance.



Le 9, Thrones Game

Cote entre 13 et 15/1.

C'était encourageant la dernière fois. Mais il lui faut du bon terrain.



Le 12, Gris noir

Cote entre 10 et 12/1.

J'ai du mal à le situer mais c'est le choix de Boudot. A voir.



Le 17, Dagobert Duke

Cote entre 13 et 15/1.

Un coup bien, un coup pas bien.



Le 15, Volcancito

Cote entre 17 et 19/1.

Un outsider parmi d'autres dans le bas du tableau.

