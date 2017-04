Quinté + : la dernière minute du prix Thor

publié le 16/04/2017 à 09:17

La course du samedi 16 avril a lieu à l'hippodrome de Chantilly. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du prix Thor sera donné à 14h45. 16 partants sont en lice sur une distance de 1.900 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :





Le 8, Mister Smart

Cote entre 5 et 6/1.

Il tourne autour du pot depuis le début de l'année et il peut cette fois transformer l'essai.

Le 5, New Outlook

Cote entre 10 et 12/1.

Il vient d'être malheureux dans une épreuve similaire . À reprendre...



Le 10, Heavensong

Cote entre 14 et 16/1.

Un outsider séduisant. Il vient d'arriver chez Nicolas Caullery mais il a une ou deux performances intéressantes.



Le 6, Geonpi

Cote entre 14 et 15/1.

Il va mener en compagnie sans doute de Good Deal. Les deux peuvent conserver un accessit.



Le 1, Skaters Waltz

Cote entre 10 et 12/1.

Il est chuchoté mais j'ai un doute car il n'a jamais réussi sur cette distance longue pour lui.



Le 11, Djoko

Cote entre 8 et 10/1.

Lui aussi est chuchoté mais son écurie n'est pas en forme. À voir...



Le 14, Good Deal

Cote entre 14 et 16/1.

Donc un animateur qui peut lui aussi garder une 5e place.



Le 3, Veakalto

Cote entre 11 et 13/1.

Ma dernière minute finalement. Son entraîneur n'est pas en forme non plus mais il a la pointure s'il ne se trouve pas trop loin des premiers au début de la ligne d'arrivée. Méfiance...

La dernière minute

Le 3, Veakalto. Il y a du pour et du contre. Le contre, c'est la méforme de son entraîneur qui n'a pas encore remporté sa course en 37 tentatives et la façon de courir du galopeur qui est un attentiste et qui finit souvent fort mais trop tard. Le pour, c'est le lot qui est à sa portée (il a couru contre bien meilleur) et aussi son aptitude à la surface où il a obtenu de bons résultats.