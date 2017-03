publié le 26/03/2017 à 08:56

La course du 26 mars aura lieu à l'hippodrome d'Auteuil. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du prix RFM Dimanches au galop – prix Lutteur III sera donné à 14h45. 18 chevaux sont en lice sur une distance de 4.400 mètres.





Le 15, Coastalina

Cote entre 7 et 8/1.

Son entourage ne la pensait pas si prête pour sa rentrée, Patrice Quinton me l'avait dit, mais elle a bien couru et est bien engagée ici sur sa lancée.

Le 1, Bestarabad

Cote entre 8 et 9/1.

Du pour et du contre : le pour sa qualité et sa forme, le contre le fait que son entraîneur aime beaucoup le Président. À suivre absolument s'il n'est que placé.



Le 9, Vol de Brion

Cote entre 8 et 10/1.

Ma dernière minute malgré l'assèchement du terrain. Il a terminé 4e l'an passé puis second du Président et c'est James Reverley aux commandes.



Le 12, Corabella

Cote entre 11 et 13/1.

La préférée de son entraîneur qui aligne aussi Via Dolorosa. J'espère qu'il ne se trompe pas.



Le 16, Cousin Germain

Cote entre 14 et 15/1.

Un bon AQPS mais qui peut manquer d'expérience. Cela dit, c'est un Cherel.



Le 18, Trust The Captain

Cote entre 26 et 30/1.

Vu son entourage et son petit poids je suis sur mes gardes.



Le 6, Baby Boy

Cote entre 14 et 16/1.

Un des chevaux du Karcimont. Je le reprends volontiers.



Le 4, Argentier

Cote entre 20 et 22/1.

Un autre mais il manque de réussite à Auteuil. Un coup de poker.

La dernière minute

Le 9, Vol de Brion. Il a des atouts à faire valoir. il vient d'effectuer une bonne rentrée, bien placé au poids. Il a terminé quatrième de cette épreuve l'an passé avant de finir second du prix du président de la République. Surtout, il est monté par James Reveley, la Cravache d'Or. Ce dernier avait le choix parmi d’autres concurrents.