Quinté + : la dernière minute du prix Lypharita

publié le 09/04/2017 à 08:51

La course du dimanche 9 avril a lieu à l'hippodrome de Chantilly. 16 partants en trot attelé s'élanceront à 14h45 pour 1.900 mètres, avec une tirelire d'un montant d'1 million d'euros. Les favoris de Dominique Cordier :



Le 7 : Korinna

Le 5 : Recold



Le 6 : Just Win



Le 9 : Mokka



Le 13 : Twistina



Le 10 : Into the rock



Le 3 : Ellecourt



Le 2 : New Frosty

La dernière minute

Le 6, Just Win. Un cas particulier et en terme de valeur c'est une excellente chance. Elle vient de remarquablement courir sur la distance de 2.100 mètres, le 19 mars dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud.