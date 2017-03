Quinté + : la dernière minute du Prix Karcimont

publié le 05/03/2017 à 06:36

La course du samedi 05 mars a lieu à l'hippodrome d'Auteuil. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix Karcimont sera donné à 15h15. 16 partants sont en lice, sur une distance de 4.400 mètres.



Le 9, Corabella

Cote entre 7 et 9/1

Elle rentre avec donc l'incertitude de la forme mais elle s'est montrée l'an passé régulière et à l'aise sur ce genre de pistes.

Le 15, Niquos

Cote entre 6 et7/1

Il a l'avantage d'avoir couru cet hiver et d'être bien placé au poids.



Le 3, Via Dolorosa

Cote entre 7 et8/1

Une jument également en forme et qui progresse.



Le 7, Borice

Cote entre 11 et 12/1

Il a échoué pour sa première tentative dans les quintés mais on peut le reprendre.



Le 1, Poliboy

Cote entre 13 et 15/1

Il n'a évidemment pas de marge au poids mais il peut se placer.



Le 4, Baby boy

Cote entre 17 et 18/1

Ma dernière minute. Je le sens mais ce n'est pas une certitude.



Le 6, Babal Shams

Cote entre 11 et 13/1

Il reste sur une chute mais je crois qu'il apprécie bien le terrain.



Le 10, Tamezzo

Cote entre 30 et 32/1

S'il court, c'est un possible trouble-fête mais son entourage est dans le doute. Un regret : le 12 Eaux Fortes en cas de non partant.

La dernière minute

