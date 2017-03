Quinté + : la dernière minute du Prix Émile Allix Courboy

publié le 02/03/2017 à 06:31

La course du jeudi 2 mars a lieu à l'hippodrome de Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix Émile Allix Courboy sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 2.700 mètres.



Le 9, Cash Gamble

Le 3, Bad Boy du Dollar

Le 15, Orient Horse

Le 14, Bolide Jenilou

Le 2, Blues d'Ourville

Le 16, Vacate Money

Le 8, Blue Grass

Le 12, À Nous Trois

La dernière minute

Le 15, Orient Horse. Derrière Cash Gamble, ils sont nombreux à pouvoir entrer dans la combinaison gagnante. On peut privilégier l'Italien Orient Horse, véritable métronome dans les quintés.