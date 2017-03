Quinté + : la dernière minute du Prix de Maurepas

publié le 04/03/2017 à 07:35

La course du samedi mars a lieu à l'hippodrome de Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Grand Prix de Maurepas sera donné à 15h15. 15 partants sont en lice, sur une distance de 2.700 mètres.



Le 16, Carla Love

Cote entre 4 et 5/1.

Une JMB qui n'a pas encore remporté sa course mais qui est remarquablement engagée. Elle a du être préparée pour cela.



Le 10, Circe De Joudes

Cote entre 9 et 10/1.



Ma dernière minute. Elle est irrégulière, certes, mais déferrée et en forme. Et puis c'est une Guarato !



Le 13, Chica de Jourdes (non partant)



Le 11, Croix Du Buisson

cote entre 11 et 12/1.



Elle est dans sa catégorie mais plus pour une place.



Le 12, Crepe

Cote entre 13 et 15/1.



Un outsider intéressant. Elle progresse.



Le 14, Charmante

Cote entre 11 et 13/1.



Elle vient de terminer seconde à 140/1 ! d'une bonne jument. Pour une place sur sa lancée.



Le 15, Coral Sea

Cote entre 12 et 14/1.



Une course visée pour son entourage. Bon outsider encore.



Le 8, Calencia

Cote entre 16 et 17/1.



Un peu derrière les autres quand même.

La dernière minute

