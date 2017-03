publié le 25/03/2017 à 08:57

La course du 25 mars aura lieu à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du prix Jean Cabrol sera donné à 14h45. 18 chevaux sont en lice sur une distance de 2.700 mètres.



Le 8, Unbridled Charm

cote entre 7 et 8/1.

Longtemps sur la touche, il revient à son meilleur niveau et vient de l'emporter sur ce parcours avec désinvolture. Mais il doit répéter et cela va dépendre beaucoup de son driver.

Le 17, Tallien

cote entre 10 et 12/1.

La même chose que le précédent, mais je le crois moins bon.



Le 18, Univers de Daidou

cote entre 10 et 12/1.

Il est bien engagé et cela sent la course visée mais le lot est relevé.



Le 3, Bad Boy Du Dollar

cote entre 9 et 10/1.

Il est en plein épanouissement mais a tendance à pousser à droite dans la ligne d'arrivée. Mais attention à lui.



Le 9, Tell Me No Lies

cote entre 8 et 10/1.

Il est sérieux et régulier mais n'a pas de marge dans ce lot.



Le 12, Blue Grass

cote entre 13 et 15/1.

Ma dernière minute. Elle est déferrée des quatre cette fois, et parait-il très bien à l'entrainement.



Le 13, Bahia Quesnot

cote entre 15 et 16/1.

La drive de Raffin, qui peut lui faire prendre une 4ème ou 5ème place, pas mieux.



Le 16, Romanesque (ITY)

cote entre 15 et 17/1.

Il est en forme mais peut être meilleur piste plate.

La dernière minute

Le 12, Blue Grass. C'est une jument un peu délicate, elle reste d'ailleurs sur un distancement. Mais elle a des moyens et elle est cette fois déferrée des quatre pieds, ce qui est rare pour elle. Son entraîneur la trouve très bien à entrainement et c’est sa catégorie. Il faut espérer simplement que tout se passe bien pour elle.