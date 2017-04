Quinté + : Les favoris du prix du château de Maisons-Laffitte

publié le 10/04/2017 à 06:54

La course du lundi 10 avril a lieu à l'hippodrome de Maisons-Laffitte. 17 partants s'élanceront à 13h47 pour 1.400 mètres, avec une tirelire d'un montant d'1 million d'euros. Les favoris de Dominique Cordier :





Le 4 : Cosima



Le 8 : A song for you

Le 1 : L'acclamation



Le 11 : Shanawest



Le 13 :Sao Poaolo Menina



Le 2 : Lebretha



Le 7 : Kitkarma



Le 9 : Muffin Man

le bon favori

Le 4, Cosima, une jument qui vient de bien courir sur hippodrome de Compiègne. Elle a un bon avantage de poids : elle a d'abord tiré un bon numéro, elle est montée par un bon jockey et surtout le terrain sera bon et elle excelle dans ce genre de configuration.

