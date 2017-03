Quinté + : la dernière minute du Prix du Mont Saint-Jean

publié le 07/03/2017 à 07:56

La course du mardi 7 mars a lieu à l'hippodrome de Deauville. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix du Mont Saint-Jean sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 1.900 mètres.



Le 10, Mister Smart

Cote entre 4 et 5/1

Il a beaucoup d'atouts : forme, bon jockey, aptitude à la piste et un poids appréciable. Seule sa place à la corde à l'extérieur peut inquiéter mais j'y crois.

Le 15, Mokka

Cote entre 7 et 8/1

Elle à l'as à la corde, ce qui n'est pas mieux. Comme c'est une jument allante elle va sans doute mener.



Le 6, Art Of Zapping

Cote entre 8 et 9/1

Ma dernière minute. Il va aller devant lui aussi et s'entend bien avec Maxime Guyon. Il peut conserver un accessit.



Le 8, Geonpi

Cote entre 20 et 22/1

J'aime bien. C'est un outsider qui monte de catégorie mais qui est régulier et en forme.



Le 9, Star Sun

Cote entre 11 et 13/1

Il a largement la pointure mais il fait sa rentrée et j'ignore dans quel état de forme il est.



Le 5, Paraggi

Cote entre 13 et 15/1.

Soumillon le reprend donc je le garde pour voir.



Le 7, New Outlook

Cote entre 11 et 13/1

Il vient de remporter son quinté et est pénalisé au poids. Affaire d'impression.



Le 2, Veakalto

Cote entre 7 et 9/1.

Attention à lui finalement car il retrouve son parcours préféré.

La dernière minute

