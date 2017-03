Quinté + : la dernière minute du Prix Spumate

publié le 06/03/2017 à 07:56

La course du lundi 6 mars a lieu à l'hippodrome de Compiègne. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix Spumate sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 3.600 mètres.



Le 1, Got Away

Le 2, Lou Princess

Le 12, It's Jennifer



Le 11, Stellemaker



Le 3, Curly Basc



Le 7, Beauté Promise



Le 4, Capucine



Le 6, Emile Kap

La dernière minute

Le 12, It's Jennifer. Ma dernière minute. Elle a prouvé qu'elle avait de la pointure. Sa place est donc dans la combinaison gagnante.