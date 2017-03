Quinté + : la dernière minute du prix de la Gascogne

publié le 23/03/2017 à 06:45

La course du 23 mars aura lieu à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). 16 chevaux seront au départ aux alentours de 13h47. Un nouveau prix de série dans un handicap sur 2.100 mètres.



Le 3, Brave Impact

Cote entre 7 et 8/1. Il rentre mais il a bien terminé 2016 et s'entend bien avec Maxime Guyon. Espérons.



Le 11, Dark Desire



Cote entre 14 et 15/1. Un autre rentrant de John-Edward Hammond. Ce sera tout ou rien mais il a déjà fait des gagnants cette année.





Le 2, New Frosty

Cote entre 11 et 12/1. Elle, elle a déjà couru mais la distance est un peu longue. À son jockey de pianoter.





Le 1, Smart Whip

Cote entre 7 et 8/1. Il est très chargé mais je crois que c'est le plus sûr à la place parmi les chevaux en vue.





Le 14, Sisyphe

Cote entre 12 et 14/1. Je le reprends. Il vaut mieux que sa course de rentrée.





Le 5, Rosny

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute mais pour une place. On lui a mis des artifices supplémentaires et c'est Christophe Soumillon.





Le 13, Good Deal

Cote entre 13 et 15/1. Le profil d'un bon outsider.





Le 16, Shayandi

Cote entre 21 et 22/1. Il monte de catégorie et est meilleur sur le sable mais je l'aime bien. Pour une surprise.

La dernière minute

Le 5, Rosny



Cote entre 7 et 8/1. Il n'a pas de marge dans ce lot, mais il est en forme et son entourage a fait appel à Christophe Soumillon pour lui donner le meilleur départ court. Je ne le vois pas gagner, mais une place est à sa portée.