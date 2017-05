Quinté + : la dernière minute du Poule d'essai de pouliches

publié le 13/05/2017 à 06:31

La course du samedi 13 mai a lieu à l’hippodrome de Deauville. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du prix Abu Dhabi Poule d'essai de pouliches sera donné à 16h15. 18 partantes sont en lice, sur une distance de 1.600 mètres. La dernière minute de Bernard Glass :





Le 7, Senga

Cote entre 6 et 7/1.

Elle possède les meilleurs titres et vient de l'emporter pour sa rentrée. Bon elle a le 14 dans les boites mais ses adversaires semblent un cran au dessous

Le 2, Wajnah

Cote entre 10 et 12/1.

Ma dernière minute. Elle affronte ses adversaires pour la 1re fois alors qu'elle est invaincue. Mais elle a un bon numéro de corde et un bon jockey Gregory Benoist.



Le 8, Via Ravenna

Cote entre 9 et 10/1.

Une Fabre invaincue associée à Vincent Cheminaud. Elle a le deux méfiance, c'est une bonne chance évidemment.



Le 4, Delectation

Cote entre 11 et 13/1.

Une britannique passée sous la bannière allemande qui est elle aussi invaincue et qui parait toute bonne.



Le 10, Charm Appeal

Cote entre 21 et 22/1.

Un outsider qui court rapproché mais je me méfie de son entourage. Ce sera tout ou rien.



Le 5, Heuristique

Cote entre 13 et 15/1.

Elle a toujours terminé dans les deux premières mais a tiré le 18 à l'extérieur. Pour une place donc.



Le 16, Sea of Grace

Cote entre 10 et 12/1.

Une britannique qui parait dure et qui a besoin de souple. C'est Soumillon.



Le 18, Toulifaut

Cote entre 15 et 16/1.

Elle a déçu pour sa rentrée mais peut se placer. Elle est mieux selon Rouget.

