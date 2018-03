Quinté + : la dernière minute du Prix Amalthea du vendredi 30 mars

publié le 30/03/2018 à 08:14

18 partants s’élanceront, à 20h15, au départ du Prix Amalthea ce vendredi 30 mars à l’hippodrome de Paris-Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.100 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 16, Auch

Cote entre 4 et 5/1. Il mérite sa course et trouve un lot à sa portée. Un bon favori.

Le 13, Ange de Lune

Cote entre 5 et 6/1. La dernière minute qui fait partie des favoris bien sûr. Il est en grande condition et vient de battre son record.



Le 1, Black Atout



Cote entre 7 et 8/1. Un Leblanc / Nivard qui doit se réhabiliter dans ce lot.



Le 14, Un cher ami



Cote entre 10 et 11/1. Lui aussi apprécie le parcours mais il est un peu moins bon que les 3 autres.



Le 9, Ustang Ludois



Cote entre 14 et 15/1. Une bonne chance théorique mais il a tiré le 9 derrière la voiture. À Pierre Vercruysse de jouer.



Le 4, Ultra du Gade



Cote entre 16 et 17/1. Du pour et du contre mais je m’en méfie quand même.



Le 6, Best du Hauty



Cote entre 16 et 17/1. Lui est régulier mais il ne peut être vu que pour une place.



Le 12, Verzasco



Cote entre 23 et 25/1. Un outsider parmi d’autres.

La dernière minute

Le 13, Ange de LuneIl vient de battre son record de vitesse. Il est déferré des quatre pieds et il est sur son meilleur parcours. C'est l'un des favoris très logiques de cette épreuve.