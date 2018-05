Enino du Pommereux sur le podium, Traders en vedette à Vincennes

publié le 05/05/2018 à 20:27

De nombreux champions étaient en piste ce samedi 5 mai pour le Critérium des 4 ans à Vincennes. Cinq favoris au départ et une arrivée logique. Les quatre concurrents les plus joués se sont emparés des quatre premières places. Sur la plus haute marche du podium est monté Enino du Pommereux. Il a gagné de justesse face à la favorite, Erminig d’Oliverie.



Une course sélective, sans temps mort. 1'99 pour le premier kilomètre du tour de piste. Enino du Pommereux et Erminig d’Oliverie ont été crédités d'une réduction kilométrique de 1'117, le nouveau record de la course et du parcours.



Des surprises dans le prix Kerjacques

La piste a aussi été très rapide dans le prix Kerjacques.Bélina Josselyn, la favorite de Jean-Michel Bazire, n'a partagé que la troisième place avec Carat Williams. Toutes les deux étaient dominées par Valko Jenilat et surtout par Traders, dont la course va rester dans les annales.

On peut même parler de course historique. Traders est le premier trotteur à descendre sous les 1'11 sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Il a trotté 1'108, soit beaucoup plus vite que Bold Eagle et Express Jet lors de leur victoire dans le Grand Prix d'Amérique.



Victoire de Saxon Warrior

L'hippodrome de Newmarket accueillait aussi ce samedi 5 mai le prix des 2000 Guinées. C'est le deuxième poulain de l'écurie Coolmore, Saxon Warrior, qui s'est imposé. Son compagnon d'écurie, Gustave Klimt a lui déçu.