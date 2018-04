Quinté + du 23 avril : les favoris du Prix du Musée de la Voiture de Compiègne

publié le 23/04/2018 à 06:30

C'est une course de 2.400 mètres qui sert de support au quinté du lundi 23 avril à l'hippodrome de Compiègne. Le départ aura lieu vers 13h47. 16 chevaux sont partants. Un prix de série encore au galop avec des concurrents d’assez bonne qualité mais qui se tiennent de très près...





Le 10 : Libello

Cote entre 9 et 10/1. Il a déçu pour sa rentrée mais mérite d’être racheté surtout avec Olivier Peslier qu’il retrouve pour l’occasion.

Le 3 : Sweet Thomas

Cote entre 7 et 8/1. Sans doute le favori car il vient de bien débuter dans les quintés et retrouve lui Soumillon.

Le 9 : Temple Boy

Cote entre 7 et 8/1. Il apprécie le parcours et est régulier en ce moment.





Le 5 : My Sweet Lord

Cote entre 11 et 12/1. Il vient lui de se réveiller dans une course similaire. Donc j’en attends une confirmation...



Le 8 : De Bon Aloi

Cote entre 11 et 12/1. Ma dernière minute. Mais c’est un caractériel et il doit être décidé !



Le 6, Blue Diamond

Cote entre 13 et 14/1. Une chance normale, ni plus ni moins.



Le 11 : Palmerino

Cote entre 14 et 15/1. J’en attends également un rachat de sa dernière course décevante.



Le 1 : Bonfire Heart

Cote entre 14 et 15/1. Il porte du poids mais a de la qualité. Pour une 5e place…

