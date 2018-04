Quinté + du 22 avril : les favoris du Prix du Président de la République

publié le 22/04/2018 à 06:50

C'est une course d'obstacle, Steeple Chase, de 4.700 mètres qui sert de support au quinté du dimanche 22 avril à l'hippodrome d'Enghien-les-Bains. Le départ aura lieu à 15h15. C'est le quinté le plus convoité de l’année sur le Steeple d’Auteuil et il a fait le plein avec 20 partants sur une piste moins lourde que lors de la préparatoire, le Prix Lutteur 3. 8 sauteurs ont participé à cette dernière course. C’’est bien sûr très ouvert et il y a toujours des surprises.





Le 9 : Fauburg Rosetgri

Cote entre 6 et 8/1. Le second de la préparatoire qui retrouve son vainqueur avec un net avantage au poids (4kg) .Son entraineur est confiant.

Le 8 : Accentus

Cote entre 9 et 10/1. Le lauréat du Lutteur 3 qui a donc du poids à porter mais c’est lui qui finissait le plus vite ce jour là.

Le 1 : The Reader

Cote entre 21 et 23/1. Bien sûr il est chargé mais attention il a affronté des concurrents meilleurs et surtout son écurie est en forme... Méfiance.



Le 7 : King Goubert

Cote entre 10 et 11/1. Un des 4 Nicolle au départ et celui qui a logiquement la meilleure chance puisqu’il a terminé 3ème de la préparatoire. Mais moins vite que les 2 chevaux le précédant.



Le 10 : Diamond Charm

Cote entre 14 et 15/1. Il a lui déçu dans la fameuse course mais il devrait être plus offensif cette fois.



Le 5, Cobra De Larre

Cote entre 12 et 14/1. Le 5ème ce jour-là mais l’assèchement du terrain ne va pas l’avantager.



Le 4 : Le Toiny

Cote entre 18 et 20/1. Une des deux dernières minutes. Bien sûr il aurait lui aussi préféré plus lourd mais attention, je le sens bien.



Le 15 : Balkan du Pecos



Cote entre 18 et 20/1. Un second Nicolle qui peut se révéler après avoir pris des chemins de traverse. Ma 2ème dernière minute.

