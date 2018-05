Quinté + du 22 mai : les favoris du Prix de la Forêt de Saint-Germain

publié le 22/05/2018 à 06:31

18 chevaux s'élanceront au départ Prix Teddy à l'hippodrome de Maisons-Laffitte ce mercredi 22 mai, vers 13h47. L'épreuve est la troisième course et se déroulera sur du plat. Un long sprint sur 1.600m en ligne droite avec des concurrents qui se tiennent de très près. Découvrez les favoris de Bernard Glass :



- Le 2 : Body Sculpt

Cote entre 8 et 10/1. Elle est en forme et associée à Peslier.

Mais elle porte un peu de poids. À voir.

- Le 14 : Gnily

Cote entre 11 et 13/1.

Je la trouve elle bien engagée comme d’autres.

Le 6 : Broklyn Baby

Cote entre 7 et 8/1.

Peut-être le favori pour son expérience et Soumillon.



- Le 9 : Dégrisement

Cote entre 10 et 12/1.

Il répète ses performances en ce moment.



- Le 7 : Catalouniya

Cote entre 13 et 14/1.

Une chance théorique mais le 18 à l’extérieur.



Le 3 : Cry Baby

Cote entre 17 et 18/1.

Elle est brave. Je l’aime bien.



- Le 5 : On the Sea

Cote entre 24 et 26/1. Un outsider amusant selon moi.



- Le 13 : Foulognes

Cote entre 10 et 11/1.

Ma dernière minute. Finalement je la trouve bien engagée. Méfiance.

Le bon favori

- Le 2 : Body Sculpt

Cote entre 8 et 10/1. Elle est en forme et associée à Peslier.

Mais elle porte un peu de poids. À voir.