Quinté + du 17 mai : les favoris du prix de la Comédie Française

publié le 17/05/2018 à 06:34

Seize partants s'élanceront au départ vers 20h15 dans le prix de la Comédie Française, le jeudi 17 mai. La première des semi-nocturnes des jeudi qui vont avoir lieu jusqu’en juillet, sauf le 21 juin. C’est un handicap avec une course de référence disputée sur cette piste il y a trois semaines.



Le 2 : Maharo

Cote entre 10 et 12/1.

Il est chargé et débute dans les handicaps mais il tient la grande forme et c’est Soumillon. On va voir mais j’y crois.

Le 14 : Meisho Felicity



Cote entre 5 et 6/1.

La bonne base car elle vient de terminer 2ème de la fameuse course et a cette fois un meilleur numéro de corde.



Le 9 : County Fair



Cote entre 8 et 9/1.

La dernière minute. C’est le 5ème de l’épreuve de référence mais il y faisait sa rentrée et est bien engagé également.



Le 16 : Mehzam



Cote entre 10 et 11/1.

Le 3ème de la même course, où il étonnait. Pour une confirmation.



Le 6 : Gourel



Cote entre 7 et 8/1.

Le 4ème, un peu décevant, mais depuis son écurie a retrouvé la forme. Méfiance.



Le 1 : Bhageerathi



Cote entre 11 et 12/1.

Une Fabre expérimentée mais chargée au poids.



Le 10 : Go Fast



Cote entre 9 et 10/1.

Il tourne autour du pot.



Le 15 : Etatinka



Cote entre 16 et 17/1.

La 7ème de la course, où elle n’a pas été très heureuse. Elle peut mieux faire.

