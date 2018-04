Quinté + du 17 avril : les favoris du prix du Haras Royal de Meudon

publié le 17/04/2018 à 06:16

C'est un sprint sur 1.200 mètres qui sert de support au quinté du mardi 17 avril à Maisons-Laffitte. Le départ aura lieu à 13h47. Un sprint sur terrain lourd avec 18 spécialistes, bien connus à ce niveau. C'est encore ouvert.



Le 6 : Lehaim

Cote entre 10 et 12/1.

Même chose que le précédant.

Le 13 : Lisvanagh

Cote entre 12 et 13/1.

Elle vient de terminer 6ème d’une des courses de référence mais elle va découvrir la piste . À voir .

Le 14 : Join Us

Cote entre 12 et 14/1.

Ma dernière minute . IL a été abaissé au poids et retrouve une distance plus à sa convenance . Possible révélation .



Le 4 : Gamgoom



Cote entre 17 et 18/1.

Il va s’élancer tout à l’extérieur. Dommage car il a des atouts.



Le 1 : Hopeless

Cote entre 9 et 10/1.

Un rachat ? il vient de décevoir mais c’était bien auparavant.



Le 9 : Bay of Biscaine

Cote entre 21 et 24/1.

Un gros outsider mais c’est la forme Barzalona.



Le 5 : Amadeus Wolfe Tone



Cote entre 16 et 17/1.

Il monte de catégorie logiquement après ses 2 derniers succès . Cela dit , il est en forme …

Le bon favori

Le 8 : Dark Orbit

Cote entre 7 et 8/1.

Il va sans doute courir en progrès sur sa rentrée et c’est un cheval confirmé sur ce parcours. J’y crois.