Quinté + du 15 mai : les favoris du prix de la ville de Fleurs

publié le 15/05/2018 à 07:22

C'est un petit quinté de trot qui a lieu ce mardi 15 mai à l'hippodrome de Fleurs. La plupart des 17 partants vont découvrir l’hippodrome, ce qui n'aide pas. Le départ aura lieu vers 13h47, sur une distance de 2.850 mètres.



Le 4, Belle D'Hermes, cote entre 3 et 4/1

La base avec JMB, des performances de choix et un bon engagement en tête.

Le 14, Baronne De Bapre, cote entre7 et 8/1

La seconde chance logique si elle répète sa dernière course.

Le 9, Beerscott, cote entre 9 et 10/1

Ma dernière minute. Elle est brave et courageuse mais pour une place.



Le 8, Vencedor, cote entre 11 et 12/1

Il vient de décevoir à Saint-Galmier à cause de la piste selon son entraîneur. Bon, il a déjà couru à Feurs et plutôt bien.



Le 2, Balko Elte, cote entre 12 et 14/1

Je le connais mal mais son entourage est confiant.



Le 12, Ulysse De Foutain, cote entre 21 et 22/1

Il fait une petite rentrée mais a des titres.



Le 5, Amorella, cote entre 21 et 24/1

Elle est limitée mais régulière. Pour une surprise.



Le 14, Ami de Clerlande, cote entre 14 et 6/1

Pour une placette également.

Le bon favori

