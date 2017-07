publié le 23/07/2017 à 08:50

L’avant dernière étape du Tour de France a entretenu le suspense dans les rues de Marseille, samedi 22 juillet. Les places ont bougé au général, Rigoberto Uran prend la deuxième place tandis que Romain Bardet se maintient sur le podium avec une petite seconde d’avance. Le Tour de France s’achève ce 23 juillet sur les Champs-Élysées et Chris Froome portera le maillot jaune.



Le Français a connu une défaillance malvenue. À bout de force, livide, Romain Bardet a souffert vraiment jusqu’au bout. Bardet a traversé ce Tour de France sans souci majeur de santé, ses jambes l’ont abandonné au plus mauvais moment.

Il a été l’un des animateurs de cette Grande Boucle et c’est indéniable, l’écart avec Froome se réduit. Ce maillot jaune qu’il n’a jamais pu revêtir ne serait-ce qu’une journée, ce serait l’étape de plus à franchir les prochaines années dans la conquête de son rêve le plus fou.



- C'est une mesure impopulaire annoncée en plein cœur de l’été : la baisse de 5 euros des aides au logement. Ce coup de rabot touche les aides personnalisées au logement (APL) mais aussi les allocations de logement familiales (ALF) et les allocations de logement sociales (ALS).



- La ministre des Armées annonce une dotation anticipée de 1,2 milliard d’euros de crédits. En visite à l’école des officiers de Saint-Cyr, en Bretagne, la ministre a pu constater le soutien des Français à leur armée.



- Le conseil de sécurité de l’ONU se réunira en urgence lundi 24 juillet à propos de la situation très inquiétante en Israël et dans les territoires palestiniens. Deux Palestiniens ont été tués lors d’affrontement avec les forces de l’ordre israélienne.



- La compagnie Easyjet a laissé en plan un adolescent de 15 ans à Londres. La compagnie s’est excusée, et a lancé une enquête interne.



- L’équipe de France féminine de football a concédé un match nul face à l’Autriche samedi 22 juillet, 1-1. Malgré une bonne entame de match, les joueuses d'Olivier Echouafni ont fait preuve de nombreuses irrégularités.