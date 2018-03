publié le 30/10/2016 à 22:05

Lewis Hamilton ne lâche rien. Le pilote britannique a remporté dimanche 30 octobre le Grand Prix du Mexique de Formule 1 devant son coéquipier chez Mercedes et leader du classement des pilotes, Nico Rosberg. Le champion du monde en titre en profite pour revenir à 19 points de son rival à seulement deux courses de la fin de la saison. Le Britannique a réalisé une course parfaite. Parti en pole position, il n'a laissé aucun espoir à ses adversaires.



Max Verstappen et sa Red Bull avaient réussi à accrocher une excellente troisième place mais le Néerlandais a finalement écopé d'une pénalité. L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), qui était monté sur le podium a finalement été lui aussi pénalisé. C'est donc Daniel Ricciardo (Red Bull) qui monte sur la dernière marche du podium. La saison dernière, Nico Rosberg s'était imposé au Mexique mais n'était pas parvenu à revenir sur son coéquipier chez Mercedes. Les Français Romain Grosjean et Esteban Ocon se classent respectivement 20ème et 21ème.



Le classement des pilotes à l'issue de ce Grand Prix

1. Nico Rosberg (GER) 349 pts

2. Lewis Hamilton (GBR) 330

3. Daniel Ricciardo (AUS) 242

4. Sebastian Vettel (GER) 187

5. Kimi Räikkönen (FIN) 178

6. Max Verstappen (NED) 177

7. Sergio Pérez (MEX) 85

8. Valtteri Bottas (FIN) 85

9. Nico Hülkenberg (GER) 60

10. Fernando Alonso (ESP) 52

11. Felipe Massa (BRA) 51

12. Carlos Sainz Jr (ESP) 38

13. Romain Grosjean (FRA) 29

14. Daniil Kvyat (RUS) 25

15. Jenson Button (GBR) 21

16. Kevin Magnussen (DEN) 7

17. Jolyon Palmer (GBR) 1

18. Pascal Wehrlein (GER) 1

19. Stoffel Vandoorne (BEL) 1

Le classement des constructeurs

1. Mercedes-AMG 679 pts

2. Red Bull 427

3. Ferrari 365

4. Force India 145

5. Williams 136

6. McLaren-Honda 74

7. Toro Rosso 55

8. Haas 29

9. Renault 8

10. Manor 1