publié le 29/07/2016 à 11:21

À la veille des Jeux Olympiques de Rio, le village olympique est toujours en travaux. Pourtant inauguré le dimanche 24 juillet, le moins qu'on puisse dire, c'est que rien ne se passe comme prévu. Le site doit accueillir les sportifs du monde entier du 5 août au 21 août 2016, et des problèmes de plomberie font encore les troubles fêtes.



Le comité d'organisation des Jeux de Rio reconnaît que quelques jours seront nécessaires pour éradiquer les fuites d'eau et tous les fils électriques apparents. Des centaines d'ouvriers s'activent désormais pour combler le retard. L'équipe olympique de l'Australie a même refusé de s'installer dans le village en raison de nombreux problèmes, rendant le bâtiment inhabitable. D'autres délégations ont aussi connu des contrariétés comme le Brésil, le Mexique et l'Italie qui a même engagé sa propre équipe pour faire les finitions. Selon la presse brésilienne, 15 des 31 immeubles du village ne seraient toujours pas terminés à l'heure actuelle.

Hormis ces désagréments, Rio doit accueillir plus de 10.000 sportifs pendant deux semaines de compétition. Au total, 207 délégations vont venir loger dans les 31 immeubles aux 3.604 appartements. Pour mettre les sportifs dans de bonnes conditions, la délégation olympique a prévu de créer une véritable ville dans la ville, d'une superficie de 750.000 m². Le site propose ainsi une immense cafétéria, une salle de fitness, un coiffeur, une clinique, un restaurant et un salon de beauté.