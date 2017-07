publié le 13/07/2017 à 19:21

Une image achronique, aussi magnétique que troublante. En juin 2017, le photographe argentin Rodrigo Abd a capturé ce portrait d'Aldair Monchea, un Péruvien de 15 ans, lors du festival Quyllurit'i ("festival des neiges" en langue Quechua) près de Cuzco.



Lors de cette célébration, le jeune homme représentait la nation Tahuantinsuyo, qui correspond à l'ancien empire inca. Il a effectué à cette occasion une danse guerrière, "Sarge Pusay".

Pour immortaliser l'instant et obtenir ce cliché suranné, Rodrigo Abd s'est servi d'un vieil appareil photo au procédé technologique datant du XIXe siècle. Le photographe a réalisé une dizaine d'autres portraits du même type. À chaque prise, le sujet devait rester immobile 2 minutes afin que l'image reste bien nette. Les sujets s'exprimaient ensuite sur leurs croyances et rituels, empruntées à la fois au catholicisme et au culte des dieux préhispaniques.



Le festival Quyllurit'i, inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, réunit chaque année environ 90.000 personnes. Lors de cette célébration, les habitants de la région effectuent un pèlerinage jusqu'à un rocher où se trouve une représentation du Christ ("Seigneur de Quyllurit'i" ou "Étoile des neiges" en langue Quechua.