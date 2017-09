publié le 16/09/2017 à 13:45

Cela s'annonce plus compliqué que prévu... Face à une sélection serbe pourtant décimée (Novak Djokovic, notamment, est forfait), Lucas Pouille a perdu le premier duel avant que Jo-Wilfried Tsonga, de retour après plus d'un an d'absence en équipe de France, n'égalise, en demi-finale de la Coupe Davis à Villeneuve d'Ascq.



La paire Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut a désormais la lourde tâche de donner l'avantage aux Bleus lors du double, sous peine de se retrouver au bord de l'élimination alors que la finale semblait à portée de raquette. Ce sera face au capitaine-joueur Nenad Zimonjic et à Filip Krajinovic à moins que la Serbie ne procède à un changement.

France-Serbie : résultats et programme

Vendredi 15 septembre (à partir de 13h00) :

Dusan Lajovic (SRB) bat Lucas Pouille (FRA) 6-1, 3-6, 7-6, 7-6

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - Laslo Djere (SRB)

Samedi 16 septembre (14h00) :

Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Nenad Zimonjic/Filip Krajinovic (SRB)



Dimanche 17 septembre (13h00) :

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - Dusan Lajovic (SRB)

Lucas Pouille (FRA) - Laslo Djere (SRB)