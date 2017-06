Remportez l'édition bicentenaire du Petit Larousse Illustré !

publié le 20/06/2017 à 10:24

Pierre Larousse a consacré sa vie à partager ses connaissances de la langue française à ses élèves, pour leur permettre de mieux la maîtriser. Au court de sa vie, il a exercé plusieurs métiers dont instituteur, lexicographe, éditeur, libraire, imprimeur et auteur. Né il y a maintenant 200 ans en 1817 à Toncy, le Petit Larousse rend hommage à cet homme exceptionnel dans une l'édition spéciale du bicentenaire.



L'édition 2018 s'adapte aux évolutions de la langue française avec 150 nouveaux mots, sens et expressions. Vous retrouverez dans ce dictionnaire, pas moins de 62 500 mots, 125 000 sens, 20 000 locutions et 178 000 définitions enrichis de 5 500 dessins, schémas, photographies, drapeaux, cartes et planches illustrées. Vous pourrez également profiter de la version numérique grâce à une carte d’activation apposée sur la couverture.

