publié le 17/08/2017 à 13:05

Les seins n'ont pas le droit de son montrer à l'écran. De nombreuses séries télévisées font abstraction de la poitrine féminine ou refusent d'en montrer une partie pourtant très importante : les tétons. Des internautes du monde entier ont donc décidé de protester contre cette censure avec le mouvement Free The Nipple, soit "Libérez les tétons" en français.



L'actrice Jennifer Aniston est devenue une des ambassadrices de ce mouvement, un peu malgré elle, grâce à son rôle dans la série Friends. En 1994, les téléspectateurs découvrent Rachel Green et ses hauts qui laissent régulièrement entrevoir ses tétons. Il n'en fallait pas plus pour que ce personnage culte de la pop culture, et son interprète, deviennent des figures du mouvement 23 ans plus tard.



Dans une interview publiée dans Vogue vendredi 11 août, Jennifer Aniston se dit fière d'être la première représentante du mouvement. "Je ne vois pas pourquoi nous sommes censées en avoir honte", affirme la comédienne. "Ce sont des choses qui arrivent, explique-t-elle. Je porte un soutien-gorge. Mes seins sont comme ça, c'est tout". Vive les tétons !