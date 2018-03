publié le 08/03/2018 à 08:55

Après les "grid girls" de la Formule 1, les Miss du Tour de France seraient à leur tour sur la sellette. Selon une information du quotidien britannique The Times, l'organisateur du Tour de France Amaury Sport Organisation (ASO) réfléchirait au maintien ou non des Miss, hôtesses protocolaires du Tour qui remettent, dans des tenues aux couleurs des partenaires officiels, les maillots distinctifs aux cyclistes. Un porte-parole d'ASO aurait en effet dit au Times qu'ils "[avaient] conscience de la sensibilité du sujet mais qu'il [fallait] encore prendre une décision finale".



Cette nouvelle intervient dans un contexte où différents milieux sportifs remettent en cause cette tradition, jugée sexiste. Fin janvier, les dirigeants de la Formule 1 ont en effet annoncé supprimer les "grid girls" des parcours. Depuis 2 ans, le Tour Down Under d'Australie a supprimé les hôtesses de ses courses pour les remplacer par jeunes sportifs ou des enfants afin de remettre les prix aux sportifs. L'année dernière, le Tour d'Espagne a interdit aux hôtesses de faire la bise aux cyclistes.



Ces changements apparaissent après plusieurs dérives sexistes. Le cycliste belge Jan Bakelants avait déclaré dans une interview aller au Tour de France avec "un paquet de préservatif, car on ne sait jamais où elles [les hôtesses] vont sortir". En 2013, le cycliste Peter Sagan avait pincé les fesses d'une hôtesse après avoir remporté le Tour des Flandres.