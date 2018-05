"Noire n'est pas mon métier" : des actrices dénoncent le racisme dans le cinéma

publié le 03/05/2018 à 12:07

"Quand on te regarde, ça sent le monoï", "tu as un corps de gazelle"... Voilà des exemples de remarques racistes et sexistes que dénoncent seize actrices françaises. Elles le racontent dans Noire n'est pas mon métier, un recueil de témoignages publié ce jeudi 3 mai 2018 aux éditions du Seuil. Le livre dénonce le racisme et le sexisme dont sont victimes les comédiennes noires en France.



Cantonnées aux rôles de mères célibataires, de femmes de ménage ou de prostituées, écartées de films à cause de leur couleur de peau ou de leurs cheveux, moins payées que leurs collègues, ces comédiennes noires dévoilent les coulisses du cinéma français. Elles revendiquent le droit de jouer tous les rôles de femmes.

L'ouvrage est à l'initiative d'Aïssa Maïga, actrice connue pour ses rôles dans Les Poupées russes et Il a déjà tes yeux et engagée contre le racisme depuis une vingtaine d'années.

Parmi les actrices qui témoignent dans ce livre, on retrouve Firmine Richard, qui raconte avoir découvert qu'elle avait été payée 5 fois moins que les autres actrices lors du tournage de 8 femmes de François Ozon, rapporte la chroniqueuse Nadia Daam, sur Europe 1.



"Il est temps de sublimer les couleurs qui sont les nôtres, de rompre avec des cloisons mentales dangereuses pour qu'enfin seules nos salles restent obscures", écrit dans une tribune au Huffington Post l'actrice Rachel Khan, qui a participé au recueil.