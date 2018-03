Lily-Rose Depp fait (trois fois) la une de "Elle" cette semaine

publié le 27/10/2016 à 12:26

Plutôt trois qu'une ! Elle n'a que 17 ans et fait cette semaine la couverture du magazine féminin, Elle. Lily-Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, a pris la pose sous le regard aiguisé du photographe/créateur de mode Karl Lagerfeld. Le résultat : trois couvertures différentes dans lesquelles la jeune actrice/mannequin apparaît souriante, l'épaule dénudée ou le regard affirmé.



Les journalistes du magazine ont souhaité en savoir plus sur celle qui a fait ses débuts au cinéma dans La Danseuse, film en salles depuis le 28 septembre. Lily-Rose Depp a parlé de ce qui l'unissait avec ses parents mais aussi de sa relation à la célébrité. "Ma maman me dit que, maintenant, les gens lui parlent de moi en interview. Ça va dans les deux sens comme ça ! (...) Toute ma vie, j’ai été plus ou moins cachée, mes parents ne m’emmenaient ni aux premières, ni dans les grandes fêtes", a-t-elle confié au magazine.

En plus de cette présence médiatique exceptionnelle, l'adolescente, qui a grandi en Californie, a une actualité chargée. Elle sera prochainement à l'affiche du film Planétarium, présenté aux festivals de Venise et de Toronto et dans lequel elle joue la petite sœur de Natalie Portman. La bande-annonce est à découvrir ci-dessous.