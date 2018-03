L'égalité salariale est-elle une illusion ?

publié le 31/05/2017 à 09:51

Emmanuel Macron en a fait l'une des grandes causes nationales de son quinquennat. L'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment l'égalité salariale est loin d'être une réalité en France. Le chemin est encore long, et le dernier rapport de l'Observatoire sur les inégalités rendu public mardi 30 mai le prouve. En moyenne, les femmes touchent 25,7% de moins que les hommes et ce, tous temps de travail confondus (temps partiel et temps complet, ndlr). Concrètement, le salaire pour un homme qui travaille à temps plein est en moyenne de 2.410 euros, quand il atteint seulement 1.962 euros pour une femme. Alors l'égalité salariale est-elle réellement possible ?



"Elle est possible et souhaitable, mais c'est un sujet complexe parce que ça touche un nombre incroyable de salariés et que cela renvoie à un sujet de société qui est l'égalité réelle entre les hommes et les femmes", explique Bénédicte Ravache, secrétaire générale de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH). Mais selon elle, les choses vont dans le bon sens. "Nous sommes convaincus que les choses avancent, il faut voir ce qu'il se passe dans le détail, dans les grandes organisations comme dans les petites. On voit que les bonnes pratiques sont de plus en plus nombreuses et partagées".

De son côté, Rebecca Amsellem, docteure en économie et fondatrice de la newsletter Les Glorieuses, conçue pour les femmes, observe une stagnation. "On peut l'expliquer par le fait que peu de choses ont été faites par les pouvoirs publics, et on voit de la part des entreprises des réticences à mettre en place cette égalité parce que cela coûte trop cher". Elle a ainsi donné l'exemple de Google, "qui a refusé de donner les fiches de paie au secrétariat d'État américain parce que cela lui reviendrait trop cher".

Bénédicte Ravache tient néanmoins à rappeler qu'il existe déjà des obligations pour les entreprises, qui doivent fournir aux organisations syndicales des données précises afin de procéder à une évaluation des écarts. "Et vous avez un certain nombre de grands groupes, comme Axa ou EDF qui ont pris des mesures négociées avec les organisations syndicales et qui dégagent des enveloppes significatives pour gérer la réduction de ces écarts de salaires".



Mais pour Rebecca Amsellem, il faut aller plus loin. La fondatrice des Glorieuses plaide pour un engagement plus significatif des pouvoirs publics et cite deux exemples européens dont la France pourrait s'inspirer : le name and shame, mis en place en Angleterre et qui consiste à publier une liste des entreprises de plus de 250 salariés qui ne respectent pas l'égalité salariale. Autre mesure "contraignante et très intéressante" prise en Islande : "Les entreprises elles-mêmes doivent montrer qu'elles appliquent l'égalité salariale et en échange, elles reçoivent un certificat d'égalité. Cela concerne le genre (hommes et femmes) mais aussi les orientations sexuelles ou encore les origines". Ces mesures qui touchent à l'image pourraient selon les deux expertes être efficaces car c'est de cela que dépendent les entreprises.