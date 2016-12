Sexualité et nourriture : 2 plaisirs liés ?

L'une est indispensable à la survie de l'espèce, l'autre est essentielle pour notre survie tout court…Le plaisir est au menu dans "On est fait pour s'entendre" !

Cuisiner de bons petits plats à déguster en amoureux ou partager un dîner savoureux avec son partenaire sont des moments propices à la séduction, la sensualité et au réveil de la libido...En effet, les sens en éveil et le plaisir de la bouche favorisent l’érotisme ! Et les aliments peuvent aussi faire partie du menu des ébats. Le jeu sexuel avec la nourriture est d'ailleurs une forme de fétichisme appelé sitophilie. Les plaisirs de la chair et de la chère : deux homonymes faits pour s'entendre !

> Nathalie Giraud-Desforges, sexothérapeute, thérapeute de couple et fondatrice de "Piment rose"



> Jérôme Marchand, cuisinier à domicile



> Bénédicte Aubry, rédactrice en chef adjointe de Serengo, partenaire de l'émission

