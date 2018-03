publié le 28/07/2016 à 07:40

Allongez-vous sur le dos, les jambes pliées sous votre corps, étendez vos bras pour l'accueillir et laissez-le vous pénétrer tout en douceur, comme s'il était en missionnaire. Vous aurez ainsi la position de la danse de la séduction, une union qui permet d'avoir un angle de pénétration "très agréable" mais surtout "différent" des positions habituelles pour la fille.



C'est en tout cas ce qui ressort des témoignages des deux couples, Julie et Amine et Pierre et Sarah, qui ont testé pour Girls.fr et ses lectrices 40 positions du Kamasutra tout l'été. Si elle tire un peu les cuisses pour la femme, la danse de la séduction est néanmoins sensuelle. Le partenaire, lui, bénéficie de sensations agréables particulièrement sur le haut de son sexe, "Ce qui change des autres positions", même si la pénétration n'est pas très profonde.

Pour elles

Les avantages :



Pour Julie -> "Avec la danse de la séduction, on se laisse faire et c’est très agréable. On est vraiment collés l’un contre l’autre et du coup, on peut s’embrasser et se caresser mutuellement."



Pour Sarah -> "L’angle de pénétration est très agréable et différent. La zone du dessus du vagin est beaucoup plus stimulée que d’habitude. On se sent à la merci de son homme, on est prisonnière et il nous domine, ce qui est très agréable."



Les inconvénients :





Pour Julie -> "Si l'on n'est pas souple c’est assez compliqué à tenir, ça tire un peu les cuisses."



Pour Sarah -> "Se mettre dans cette position en premier lieu peut paraître un peu bizarre. Privilégier peut-être un début en s’embrassant en étant face à face, à genoux et accompagner son partenaire en se laissant aller en arrière."



Les difficultés :





Pour Julie -> "Hormis le fait que ça tire, il n'y en n'a pas. Et si c'est vraiment trop douloureux, on peut s'aider et se mettre sur les coudes."



Pour Sarah -> "Une position qui fait mal à l’articulation des genoux à la longue."

Pour eux

Les avantages :





Pour Amine -> "Cette position est très simple et on domine complètement la partenaire qui subit un peu."



Pour Pierre -> "On a le dessus du sexe et le gland qui sont particulièrement stimulés, ce qui change des autres positions. On peut bien caresser les seins de sa partenaire et même son clitoris si on trouve un bon équilibre."



Les inconvénients :







Pour Amine -> "La pénétration n'est pas très profonde."



Pour Pierre -> "Le bon angle pour réussir à faire de bons va-et-vient peut être difficile à trouver. Il faut rester profondément à l’intérieur de sa partenaire pour pas que notre sexe ressorte."



Les difficultés :





Pour Amine -> "Pas de difficulté."



Pour Pierre -> "On peut avoir du mal à trouver un bon appui sur ses genoux ou sur ses pieds pour bien rester à l’intérieur."







Les positions sexuelles ne se comptent plus. Il en existe des tonnes. Beaucoup d'entre elles sont répertoriées dans le Kamasutra, ce livre indien datant des VIe et VII siècles. C'est un peu le livre de tous les fantasmes, mais finalement assez méconnu. Alors pour éclaircir notre lanterne, la rédaction de Girls.fr a demandé à deux couples, Julie et Amine et Sarah et Pierre*, de tester les positions du dit livre, et de nous faire part de leurs impressions. D'après leurs témoignages, vous pourrez vous faire une idée des difficultés et avantages de chacune d'entre elle, tout en gardant à l'esprit que chaque couple est différent.



Tous les jours, pendant les vacances, découvrez 40 positions du Kamasutra commentées, pour vous guider dans vos propres expériences. Les prénoms ont été modifiés pour assurer l'anonymat des deux couples.