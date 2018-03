publié le 31/07/2016 à 08:00

Qui a dit que l'été se passait obligatoirement en couple ? Franchement, c'est la saison pour faire de nouvelles rencontres et réparer les blessures d'une rupture avant les vacances. Et il ne faut pas s'y méprendre, il y a des avantages d'être sans partenaire pendant la saison estivale, même si vous partez en vacances avec des couples. Le plus important, c'est votre bonheur et votre épanouissement, alors on arrête les mauvaises ondes et on profite des rayons du soleil pour se remonter le moral et se relaxer après une année chargée.



D'abord si vous êtes célibataire, vous n'avez qu'à vous occuper de vous. Et cela, c'est un avantage non-négligeable. Exit donc les prises de tête pour savoir quoi faire et quand : vous suivez vos envies. Et puis, ce sera aussi l'occasion de sortir de votre petit confort et vous motivez pour rencontrer de nouvelles personnes. Attention, ce n'est pas parce que vous êtes en couple, qu'il faut faire n'importe quoi avec n'importe qui. Restez vigilantes, mais profitez.

1. Faire ce qu'on veut quand on veut

Vous préférez une grasse matinée, plutôt qu'une randonnée ? Ou ce soir, vous avez envie de faire la fête ? Vous êtes la seule reine de votre planning, et c'est tant mieux ! Bon, on évite par contre de zapper ses parents ou ses proches si vous partez en famille ou de faire trop de moments en solo si vous êtes avec des copines. Vous restez quand même libres de rester en maillot toute la journée, d'être sans maquillage et de "chiller" autant que vous le souhaitez.

2. Consacrer du temps à sa famille et ses amis

Après une année chargée par les cours et la routine, les vacances sont idéales pour passer du temps avec ses proches. Et, en tant que célibataire, vous aurez deux fois plus de temps à leur consacrer. Cela peut être aussi l'occasion de renouer avec d'autres amis perdus de vue, ou de proposer des pique-niques, sorties originales à vos parents. Encore une fois, votre temps n'est pas monopolisé par votre partenaire, alors on en profite.

3. Profiter du temps pour soi

Gommages, soins pour les pieds, manucure ... Vous avez tout le temps nécessaire pour vous chouchouter ! Et pourquoi ne pas tenter quelques exercices de méditation ? Vous pourrez ainsi décompresser, vous remettre d'une rupture ou comprendre qui serait votre partenaire idéal. Ainsi, vous en apprendrez plus sur vous même, sans être dépendante de quelqu'un.

4. Séduire, sans culpabiliser

Avec votre célibat, vous allez pouvoir (re)découvrir votre pouvoir de séduction et l'utiliser sans regrets. Vous pouvez aussi admirer les personnes qui vous plaisent et que vous allez croiser cet été. Ce n'est pas les occasions qui manquent pour charmer et être charmée !