publié le 28/09/2016 à 10:25

“La Branlette Du Petit Matin”. Cette vidéo, associée à la campagne #CeciNestPasUnCintre, porte mal son nom (stratégie du click-bait pour attirer les curieux ?). Elle aborde un sujet important, qui n'a rien d'un plaisir matinal. Et si on vous en parle, c'est parce qu'elle traite du droit à l’avortement, célébré dans le monde entier en ce mercredi 28 septembre.



La Castor, c'est le pseudo de cette Youtubeuse engagée auprès du Planning Familial, débute sa vidéo en racontant sa partie de jambes en l’air de la veille. Un moment agréable mais vite soldé par une capote déchirée. Oh drame pour La Castor. Elle file demander une pilule du lendemain, puis s'installe pour quelques recherches via le moteur de recherches Google. Elle explique alors : "Dans une vidéo, des jeunes - plus jeunes que moi - sont contre mon droit, la loi, contre mon corps, mon choix."

La Youtubeuse, visiblement très agacée, se lance alors dans une explication imagée et ludique pour revenir sur ce droit, entré dans la loi française en 1975. La jeune militante a choisi d'illustrer son discours - avec une bonne dose d’humour - grâce à l’aide... d’un fondant au chocolat.

En 2015, plus de 200.000 interruptions volontaires de grossesse (le terme médical officiel pour parler d'avortement) ont été pratiquées en France.