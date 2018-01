publié le 01/01/2018 à 07:42

Depuis ses débuts sur la blogosphère ou de sa collection unisexe en collaboration avec la marque Ypsylone, Typhaine Augusto est l'une des personnalités des Internets que l'on aime suivre, notamment sur Instagram où elle partage des clichés de son chat (Mouche, beaucoup trop mignon), des extraits de chansons sur lesquelles elle travaille (Typhaine prend des cours de comédie musicale) ou de voyages qu'elle entreprend à travers l'Europe jusque dans son fort intérieur.



Cette année, Typhaine Augusto a surpris les membres de sa communauté et plutôt deux (voire trois) fois qu'une. Elle a prêté sa voix au brillant documentaire de Léa Bordier et Lisa Miquet, Elles prennent la parole consacré à la place des femmes sur YouTube, elle a annoncé qu'elle n'était plus "blogueuse-mode", a dévoilé des photos d'elle, seins nus, pour un projet sensible de la photographe Éléonore Tisseyre. Un partage sur la Toile qui ne s'est pas fait si facilement, explique Typhaine Augusto.

En raccrochant son tablier de blogueuse, l'ex-blogueuse s'est tournée vers le monde du salariat. Une découverte qui lui a fait le plus grand bien. Après tant d'aventures et de changements, l'heure du bilan ne pouvait que sonner.

Girls : Tu as dit au revoir à ton "métier-hobby" de blogueuse, comme tu l'appelles, tu as commencé la comédie musicale... Comment as-tu vécu ces douze derniers mois et qu'en retiens-tu ?

Typhaine Augusto : L'année 2017, c'est l'année où j'ai mis des points finaux à pas mal de choses dont mon activité de free-lance. J'ai découvert le monde du salariat et j'espère que l'année 2018 ne sera faite que de salariat ! Une nouvelle ère s'ouvre à moi. Je n'avais jamais ressenti cela, avant je laissais passer les années, sans trop m'en préoccuper.



La parole des femmes était au cœur de l’actualité en cette fin d’année, quel regard portes-tu sur cette libération ?

Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu une année où le sujet aurait été aussi omniprésent. Au fil des mois, il y a des moments où je n'ai plus rien appris mais j'espère que d'autres ont découvert des choses sur le sujet. Sur les violences faites aux femmes (notamment concernant les révélations dans le sillage de celles de Harvey Weinstein, ndlr.), j'espère que cela ne va pas se transformer en trop-plein et qu'en 2018, on n'en entendra plus parler. Je me demande aussi si dans quelques années on verra 2017 comme une année charnière.



D’un point de vue personnel, est-ce que ton apprentissage de l'année 2017 c'est cette faculté à mettre des points finaux ?

Oui, il y a beaucoup de choses que tu sens mourir sans arriver à tourner la page. Cette année, j'ai enfin eu les ovaires de dire stop ! Et de me recentrer sur moi, de ne pas laisser les autres diriger ma vie. Même si ces derniers temps, j'ai essayé de fuir celle que j'étais avant mais il y a toujours quelqu'un, où que j'aille, pour me le rappeler !



Un souhait personnel pour 2018 ?

De la stabilité, pouvoir rentrer chez moi le soir, lire un bouquin et ne pas me dire que je perds mon temps. Je souhaite un quotidien qui se recentre sur moi. Mine de rien, mes deux mois sans smartphone m'ont aidé à basculer vers ça : tout d'un coup, je n'étais plus joignable tout le temps.



Un autre souhait pour l’évolution positive de la société ?

On nous dit souvent que, le plus important, c'est de s'aimer les uns et les autres et soi-même. En grandissant, et bien on se rend compte que c'est vrai. Cette année, c'était celle de la dénonciation, mais j'espère qu'en 2018 on va aller dans cette nouvelle direction.