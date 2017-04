publié le 14/04/2017 à 14:59

C’était le 14 avril 1986 : Simone de Beauvoir s’est éteinte à Paris à l’âge de 78 ans. 31 ans plus tard, jour pour jour, les internautes rendent hommage à la philosophe et essayiste française, considérée comme une figure du féminisme, notamment par sa participation au Mouvement de libération des femmes dans les années 1970, qu'elle a en partie inspiré avec ses écrits.



Portraits, citations et messages admiratifs inondent Twitter pour saluer la mémoire de l'auteure née en 1908, tandis que le nom de Simone de Beauvoir se retrouve parmi les mots-clés les plus tweetés du réseau social.

Des messages qui prouvent que trois décennies après sa mort, ses œuvres telles que Le Deuxième sexe, les Mémoires d’une jeune fille rangée, La Femme rompue ou Une mort très douce n’ont rien perdu de leur impact.



Certains saluent également le couple emblématique qu’elle a formé avec Jean-Paul Sartre. Les deux intellectuels, qui se sont rencontrés sur les bancs de la faculté de lettres, partageront une relation particulière jusqu’à leur mort. Son oeuvre, ses combats, son amour : autant de facettes d'un personnage qui continue à fasciner toutes les générations et dont la mémoire, encore aujourd'hui, délivre un message d'espoir et de liberté.

“Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres.”

Simone de Beauvoir pic.twitter.com/fITUv1IIGY — Liliane Langellier (@LaLangelliere) 14 avril 2017

Hommage à Simone de Beauvoir : nous portons haut et fort l'héritage de milliers de féministes. Jamais nous ne baissons les bras #dignité — Georgette Sand (@Georgette_Sand) 14 avril 2017

30 ans après la mort de Simone de Beauvoir, où sont passés les intellectuels ? pic.twitter.com/9qaOk2dljJ — Gabin Blanchard (@gabinblanchard) 14 avril 2017

Simone de Beauvoir & Jean-Paul Sartre pic.twitter.com/RcugR2Kyjf — Ümitvâr (@umiitvar) 14 avril 2017