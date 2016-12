La jeune actrice américaine, dont des photos intimes viennent d'être divulguées sur la toile, vient d'adresser un message bien senti à l'auteur du méfait sur Twitter.

Crédit : FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Lucy Hale aux Teen Choice Awards, le 31 juillet 2016

par Benjamin Pierret publié le 23/12/2016 à 10:57

C'est devenu un grand classique : une star hollywoodienne, hackée par un anonyme, voit ses photos intimes publiées contre son gré sur Internet. Lucy Hale est la dernière victime en date et n'a pas hésité à riposter. Après Kaley Cuoco (The Big Bang Theory), Jennifer Lawrence ou encore Kate Upton, celle qui interprète Aria dans Pretty Little Liars voit son nom ajouté à la triste liste des jeunes actrices visées par un(e) internaute indiscret(e). Une violation à laquelle la comédienne de 27 ans a décidé de réagir, légalement et verbalement.



Ces clichés, apparemment destinés à un ami, ont été partagés sur un site qualifié de pornographique par Gossip Cop. On y voit des seins et un tatouage sous la poitrine. Le 21 décembre, TMZ a rapporté que l'avocat de l'actrice aurait envoyé une lettre menaçante au site afin de voir ces clichés supprimés. D'après le média people américain, les photos seraient toujours en ligne. L'actrice, quant à elle, s'est fendue d'un long message sur Twitter, dans lequel elle remercie ses fans pour leur soutien, s'attarde sur la répétition de ce scénario, affirme son droit de vivre sa vie privée comme elle l'entend... et tacle au passage celui ou celle qui s'est emparé(e) de ses photos intimes.

"Je ne comptais pas commenter une chose si ridicule, mais puisque je souhaite être honnête en 2017... Je vais dire quelque chose. Encore une fois, une femme célèbre a été volée, a vu son intimité violée et sa vie privée et son corps exposés à la vue de tous. Je ne demanderai pas pardon pour vivre ma vie et avoir une vie privée qui ne regarde que moi. C'est vraiment malheureux qu'être exposée de la sorte puisse être permis. Merci à tous pour tous les adorables messages de soutien que j'ai reçus. C'était un rappel très utile que je suis entourée d'amour. J'apprécie beaucoup. Et pour celui qui a fait ça... kiss my ass." Une dernière phrase qui se passe de traduction.