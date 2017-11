Lena Dunham s'excuse après avoir défendu un scénariste accusé de viol

publié le 20/11/2017 à 17:29

Lena Dunham, la réalisatrice, scénariste et actrice principale de la série Girls aurait-elle tweeté trop vite ? La comédienne Aurora Perrineau a accusé vendredi 17 novembre 2017 le scénariste Murray Miller de l'avoir violée en 2012 alors qu'elle avait 17 ans.



Ce dernier a démenti vigoureusement ces allégations et une bataille judiciaire devrait probablement faire la lumière sur cette affaire dans les prochains mois. L'histoire serait une énième lutte entre deux versions des faits comme les autres si une voix toute particulière ne s'était pas fait entendre.

La star américaine est une amie de Murray Miller. Celui-ci a notamment travaillé avec elle sur la série Girls. Lena Dunham est aussi une féministe prompte à monter au créneau pour défendre les femmes victimes d'abus. Mais pour ce cas en particulier, elle ne s'est pas rangé derrière le témoignage de la victime. Le 18 novembre 2017, elle tweete : "Je crois en plein de choses, mais mon principe premier est de soutenir ceux qui m’ont aidée, qui ont rempli mon monde d’amour".

La victime aurait-elle menti ?

Dans un communiqué écrit conjointement avec la co-créatrice de la série Jenni Konner, elle argumente : "Si notre premier réflexe est d’écouter les histoires de chaque femme, notre connaissance personnelle de Murray nous conforte dans l’idée que cette accusation fait malheureusement partie des 3% de faux cas d’agressions sexuelles signalés chaque année. C'est une véritable honte de contribuer à faire augmenter ce chiffre, alors qu’en dehors d'Hollywood, les femmes doivent encore se battre pour être crues sur ces sujets".



Ces explications n'ont pas convaincu les internautes. Certains ont pointé du doigt le fait qu'elle n'était pas sur cette ligne lorsqu'elle évoquait d'autres témoignages similaires. D'autres ont expliqué que l'actrice faisait preuve d'hypocrisie : "Lena Dunham : les femmes ne mentent pas sur les viols, sauf si elles accusent mon ami". Ces réflexions faisaient écho à un tweet de la réalisatrice dans lequel elle expliquait que les femmes mentaient à propos de ce qu'elles mangeaient à midi mais pas à propos des viols."

Lena Dunham: women don't lie about rape, unless they're accusing my friend pic.twitter.com/SQT9BJGU3x — Navy Pilot Skywriter of Appropriate Images (@inthesedeserts) 18 novembre 2017

Après ce flot de critiques, Lena Dunham a publié un long message d'excuse sur Twitter. "Ce n’était absolument pas le moment de faire une telle déclaration et j’en suis désolée. (...) Chaque femme qui prend la parole mérite d'être entendue (...). Chaque personne et chaque féministe devrait l'entendre. Sous le patriarcat, dire 'je te crois' est essentiel.", écrivait-elle.

Récidiviste

Ce n'est pas la première fois que Lena Dunham cause des remous avec ses prises de position. Le 19 novembre, cette polémique fut d'ailleurs la goutte d'eau pour une auteure de Lenny Letter, la newsletter de Lena Dunham. Dans un long texte, Zinzi Clemmons explique les raisons de son choix : la défense de Murray Miller et une longue histoire avec Lena Dunham et ses proches qu'elle qualifie d'"hipsters racistes".



Le magazine américain Vulture a même produit un article retraçant toutes les fois où Lena Dunham s'est excusée après une déclaration particulièrement choquante. On y retrouve la fois où Lena Dunham avait expliqué "être triste de ne jamais avoir subi d'avortement", quand elle avait presque traité le footballeur américain Odell Beckham Jr. de grossophobe parce qu'il ne l'avait pas remarqué lors d'une soirée de Gala, mais aussi quand elle avait comparé le site Gawker à un mari violent ou encore Bill Cosby à l'Holocauste.