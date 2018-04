publié le 19/04/2018 à 16:20

Un vent de révolte souffle sur un lycée de Floride aux États-Unis. Au début du mois d'avril, Lizzy Martinez, une adolescente de 17 ans, s'empare des réseaux sociaux pour manifester sa colère contre la direction de son établissement. Cette dernière lui a en effet demandé de recouvrir - et de masquer - ses tétons à l'aide de deux pansements, rapporte le site Teen Vogue. Motif : la vision de ses tétons "distrait les garçons de sa classe", écrit l'adolescente dans un message posté sur Twitter.



La jeune femme était venue au lycée sans soutien-gorge à cause de coups de soleil sur ses épaules. Les bretelles du sous-vêtement la dérangeaient. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais grâce à la magie des réseaux sociaux et à la détermination de Lizzy Martinez, la question des restrictions vestimentaires adressées aux filles et imposées dans plusieurs lycées fait débat aux États-Unis.

Un "boycott de soutien-gorge"

L'adolescente a ainsi organisé dans son lycée, lundi 16 avril, un "boycott de soutien-gorge", rapporte encore Teen Vogue. La jeune activiste encourage ainsi les filles de son établissement à venir en cours sans soutien-gorge, leur suggérant d'en attacher un à leur sac à dos. Les garçons sont également invités à manifester leur désaccord avec la direction du lycée en plaçant des pansements à la place de leurs tétons.

Contactée par Teen Vogue, Lizzy Martinez affirme que toutes les filles avec lesquelles elle a échangé durant le boycott ne portaient pas de soutien-gorge tandis que le directeur de la communication du lycée de Braden River High a expliqué au site américain que cette "journée s'est déroulée sans incident".