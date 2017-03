publié le 24/03/2017 à 18:38

Quatre candidats pour une cinquantaine d'associations et de réseaux de femmes en entreprise. La Fondation des Femmes a donné rendez-vous à Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, François Fillon et Emmanuel Macron, chacun représentés par leurs porte-parole respectifs : Delphine Beauvois, Laura Slimani, Nicole Ameline et Muriel Réus (pour François Fillon) et Marlène Sciappa ce vendredi 24 mars à partir de 19 heures pour deux heures de débat, organisées à la Maison du Barreau de Paris et en partenariat avec RTL Girls.



12 femmes du monde associatif ou des entreprises ont été choisies par la Fondation et ont une mission : celle d'interpeller les candidats sur des questions de société allant de la place des femmes en politique à la lutte contre le cyberharcèlement.

Les débats sont modérés par les journalistes Lenaïg Bredoux (journaliste Public Sénat) et Nora Hamadi (Mediapart) et se déroulent devant plus de 350 femmes et hommes engagés pour la place des femmes dans notre société. "Il se feront les portes-voix des engagements pris" par les candidats, peut-on lire dans le communiqué de presse de la Fondation des Femmes.



L'intégralité du débat est, dès 20 heures, retransmis en direct via Facebook :