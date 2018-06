publié le 05/06/2018 à 16:51

Ralph et Vanellope vont casser Internet à coup sûr. Six ans après le premier volet des Mondes de Ralph, les deux comparses repartent à l'aventure dans Ralph 2.0, un titre évocateur puisque le nouveau film de Disney part à l'assaut du web. Après une première bande-annonce parsemée de références, un trailer inédit dévoile de nouvelles images.



Dans cette nouvelle vidéo, Ralph et Vanellope entament sur les chapeaux de roues leur voyage "plus dur, meilleur, plus rapide et plus fort" dans le monde intriguant d'Internet grâce à un routeur WiFi. Des sites web (Amazon, YouTube, Google...) aux réseaux sociaux (Twitter, Snapchat, Facebook...), ils vont découvrir un univers 2.0 regroupant plusieurs univers et rencontrer de nombreux personnages.

Interrogés par une barre de recherche, les deux acolytes se retrouvent alors propulsés dans le monde magique de Disney (Pixar, Marvel, Star Wars...). Mais alors que Vanellope est pourchassée par des stormtroopers, elle se glisse parmi les célèbres princesses de Disney et se retrouve assaillie de questions.

Une scène qui s'annonce mémorable pour les fans du film, qui devront patienter avant de connaître la suite de l'histoire. Embarquement immédiat le 23 janvier 2019 au cinéma.