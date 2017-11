publié le 19/11/2017 à 08:15

Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur la saison 8 de The Walking Dead, passez votre chemin, car la suite du texte contient de potentiels spoilers sur Judith.



La saison 8 sera-t-elle funeste pour la petite Judith ? C'est l'une des théories les plus en vogue sur cette nouvelle saison de The Walking Dead. Le blog Uproxx, mais aussi la chaîne YouTube Make A Path Presents, spécialiste de la série, avancent une idée solide, mais qui ne prédit rien de bon pour l'enfant.

Il faut d'abord remonter à l'épisode 1 de la saison 8, lorsqu'on est projeté dans le futur. Rick vieillit et avec une canne se promène dans sa maison, lorsque une petite fille blonde portant un doudou vient à sa rencontre. Pour beaucoup, il s'agit de Judith, la fille de Rick, même si cela n'a jamais été prouvé qu'il était son père biologique, puisque sa compagne Lori a entretenu une liaison avec Shane (mort dans la saison 2).

> The Walking Dead 8x01 Ending: Old Man Rick & Judith [HD]

Mais, la séquence suivante nous dévoile un Rick les yeux rougis devant deux tombes, signe que Negan a fait d'autres victimes. Et c'est là que les fans retiennent leur souffle : Judith est-elle donc morte ?

Ce serait en réalité Gracie qui se trouve avec le Rick du Futur

Pour Uproxx, la fillette blonde vue dans l’ellipse de l'épisode 1 n'est pas Judith, mais Gracie, le bébé trouvé dans l'épisode 2. Dans cette scène, Rick tue un membre du groupe de Morales (qui a rejoint Negan) qui tentait de protéger l'accès à la chambre du bébé. Elle dort à poing fermé à côté de lapin en peluche.



Doudou qu'on a déjà vu dans l'épisode 1, puisque la fillette le porte dans ses bras en allant voir Rick. Ce qui voudrait dire que Judith est bien morte pendant la guerre des Communautés contre Negan et que Rick a adopté Gracie. Reste à savoir si le découvrirons (ou non) bientôt...

Gracie serait adoptée par Rick après la mort de Judith Crédit : AMC