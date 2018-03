publié le 01/03/2018 à 14:30

Le casting de Captain Marvel se précise. Après Brie Larson (Captain Marvel), Samuel L. Jackson (Nick Fury) et Jude Law (Mar-Vell), c'est au tour de Gemma Chan (Humans, Les Animaux Fantastiques) de rejoindre l'aventure. Le média américain Deadline a annoncé que l'actrice de 35 ans incarnera le Docteur Minerva. Toujours selon le média, le tournage du film devrait se poursuivre en mars, après quelques scènes tournées en janvier. Ce sera le premier film Marvel dédié à une super-héroïne, deux ans après Wonder Woman de DC Comics.



Pilote de l'US Air Force, agente de renseignements, Carol Danvers, apparue en 1968 dans les comics, devient une super-héroïne à la suite d'un accident où son ADN fusionne avec celui d'un extraterrestre Kree. Elle possède alors des facultés proches de celles de Superman : projection de décharge d'énergie et force extraordinaire.

En plus de découvrir ses origines dans le film, les fans en feront la connaissance du Docteur Minerva, créée en 1977. En France, elle fait sa première apparition dans Titans n°16 (septembre 1978). Aussi connue sous le nom de Minn-Erva, elle est très liée à l'histoire de Captain Marvel. On vous en dit plus.

Docteur Minerva est née dans les comics en 1977 Crédit : Marvel Comics

Une généticienne et une espionne Kree

Minn-Erva est originaire de la planète des Krees, comme Ronan l'Accusateur des Gardien de la Galaxie. Généticienne de renom, elle cherche un moyen pour relancer l'évolution génétique de son peuple. Elle est alors envoyée sur Terre pour espionner Mar-Vel, le mentor de Captain Marvel (Jude Law dans le film) qui possède des gènes Krees. Minn-Erva est censée le convaincre de coucher avec elle pour qu'ils mélangent leurs gènes, ce qu'il refuse. Plus tard, elle décide alors de s'exposer au Psycho-magnitron, la machine qui a transformé Carol Danvers en Captain Marvel, par accident. Minn-Erva prend alors le nom de Docteur Minerva et n'a de cesse de faire des recherches pour sauver son peuple.

Des pouvoirs similaires à ceux de Captain Marvel

Comme Captain Marvel, le Docteur Minerva est dotée d'une force surhumaine, qui lui permet, entre autres, de soulever des charges de 10 tonnes. Elle peut aussi voler à une vitesse extrêmement rapide et grâce à ses sens décuplés, Docteur Minerva est capable de retrouver n'importe qui dans le monde. En tant que généticienne extrêmement douée, elle a de très bonnes connaissances sur la procréation des Krees et des humain(e)s. Elle maîtrise également la technologie avancée de sa planète et sait se défendre avec des blasters (pistolets) fixés à ses gants.

Quel pourrait être son rôle dans le film ?

Docteur Minerva pourrait être l'alliée de Captain Marvel puisqu'elles partagent les mêmes pouvoirs. La généticienne Kree pourrait ainsi aider l'héroïne à maîtriser ses aptitudes surhumaines et peut-être l'aider combattre les Skrulls, l'espèce extra-terrestre ennemie des Krees. Reste à savoir si le rôle de Minn-Erva sera important dans l'histoire. Dans tous les cas, elle sera aussi liée à Mar-vel, incarné par Jude Law. Ce dernier servira aussi de mentor à Carol Danvers, comme l'explique le média Variety. À moins que la réalisatrice Anna Boden, et le réalisateur Ryan Fleck décident de changer l'histoire des comics et de donner un rôle de méchante à Minn-Erva.