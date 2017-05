China Moses et Youn Sun Nah, deux voix d'or du jazz

publié le 11/05/2017 à 10:25

Deux voix du jazz à découvrir, deux coups de cœur. À commencer par un nom peu connu du grand public mais que les aficionados du jazz voient circuler depuis plusieurs années : Youn Sun Nah. Née à Séoul de parents musiciens en 1969, elle s’est fait connaître il y a 4 ans avec un album disque d’or en France et en Allemagne. Son nouvel opus va chercher ses racines dans le rock et le folk en revisitant des titres de Jimi Hendrix, Lou Reed ou Paul Simon, comme dans She Moves On qui donne son titre à l’album.



Voyant ses parents travailler beaucoup sur leur partitions, la chanteuse s’est d’abord dit que la musique c’était trop difficile. Elle a travaillé dans la mode, avant de réaliser à 25 ans qu’elle avait quand même très envie de chanter… Trop âgée pour se mettre au lyrique, un ami lui a conseillé le jazz qu’elle ne connaissait pas. Fools Rush In est clin d’œil inspiré à Frank Sinatra qui l’a interprété, tout comme Dean Martin, Stan Getz et tant d’autres.

Youn Sun Nah, un joli swing

Le jazz, Youn Sun Nah est venue l’apprendre à Paris, c’est pour ça qu’elle parle si bien français. Venir ouvrir son horizon culturel à Paris et y glaner les influences qui ont forgé sa personnalité artistique, il faut croire que cela a été bénéfique pour Youn Sun Nah. Elle travaille sa voix tous les jours, n’a pas la puissance d’une Ella Fitzgerald, mais possède un joli swing, une voix comme une caresse pleine de douceur, elle fait parfois penser à Melody Gardot.

Autour d’elle sur l’album 4 musiciens, à la guitare, à la contrebasse, aux claviers, et à la batterie. L’album She Moves On a été enregistré à New York dans les SearStudios où sont passés John Lennon, Prince, Sting et où l’on enregistre non pas en numérique mais en analogique, c’est-à-dire avec l’ancienne génération de matériel pour un rendu sonore plus charnu, plus velouté, remarquable… La chanteuse sera de tous les festivals de jazz, par exemple à Coutance les 25 et 27 mai, à Vienne le 9 juillet, et à Marciac le 9 août.

China Moses, la "fille de" largement à la hauteur

Petit coup de projecteur sur un autre album jazz signé, lui, China Moses, qui n’est autre que la fille d’une grande voix : Dee Dee Bridgewater. China Moses reconnait que le jazz est un monde d’hommes. Pour faire ses preuves, en tant que femme, il faut travailler deux fois plus selon elle. Et encore plus quand on est une "fille de". China a souvent dit qu’elle ne voulait pas être chanteuse comme maman, elle est passée par la télé, la radio, et pourtant à 39 ans, la musique c’est ce qui semble lui convenir le mieux.

> China Moses - Lobby Call

Lobby Call est extraite de NightInTales. C'est un jeu de mots parce que "nightingale" en anglais c’est le rossignol mais "NightInTales" ce serait plutôt une nuit faite de contes, d’histoires. Et en effet il y a une sorte d’ambiance nocturne sur cet album. Des morceaux exclusivement composés par ses soins, une succession de saynètes. Un disque plein de sensibilité à l’image de sa voix, épaisse, riche. Bref, China Moses est une "fille de" largement à la hauteur.