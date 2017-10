Thomas Dutronc et Texas dans le Stop ou Encore du 28 octobre 2017

A cause de la dissonance entre Vénus et Pluton, vous aurez peur d’être trahi 2e décan, ou de découvrir qu’on vous mène en bateau. Mais vous serez un peu parano ! Essayez de rationaliser ce que...

Que serait le Stop ou Encore sans des nouveautés ! Vous aurez le plaisir d'entendre la sublime Charleen Spiteri et son groupe Texas avec leur nouveau titre "Can't Control" tiré de leur album "Jump on Board" album RTL ! En plus de tout cela, vous pourrez gagner cet album ainsi que des places de concert en nous contactant ! .A vos téléphones: 3210, ou sms au 74900...

Ce matin dans votre Stop ou Encore , votez pour Thomas Dutronc , ainsi vous pourrez entendre sa reprise de "Gabrielle" tirée de l'album "On a tous quelque chose de Johnny", un album RTL qui sortira le 17 novembre prochain ! Au programme également pour les fans du fils Dutronc, le célèbre "J'aime plus Paris" ou encore "Comme un manouche sans guitare"...Téléphone: 3210... sms au 74900!

REPLAY - Découvrez ce matin un extrait de l'album "On a tous quelque chose de Johnny" avec Thomas Dutronc qui reprend "Gabrielle" ! Et vous découvrirez "Can't control" le second extrait de "Jump on board" le nouvel album de Texas !

