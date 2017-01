La chanteuse sort son 7e album studio, "Day Breaks", le 7 octobre. Elle en interprète 3 titres dans Le Grand Studio RTL, et le tube "Don't Know Why".

07/10/2016

Norah Jones est l'une des voix qui a porté le jazz dans des contrées plus rock et pop. Avec son nouvel album, Day Breaks, sorti le 7 octobre, la chanteuse, auteure et compositrice américaine retourne à ses racines jazz. Dans Le Grand Studio RTL, elle interprète 4 titres : Flipside, Don't Know Why, Carry On et Tragedy. Pour ce nouveau disque, Norah Jones a écrit ses chansons au piano : "Ça change le son des chansons. Je ne suis pas hyper forte en guitare mais j'aime écrire à la guitare à la base", explique-t-elle.



Maman de deux jeunes enfants, elle a commencé à enregistrer ce disque la nuit, et a fait installer un piano dans sa cuisine. Elle affirme cependant que la maternité n'a pas changé son écriture, ni les sujets qu'elle aborde. "Je n'essaie pas de raconter une histoire, mais de suivre les histoires", indique-t-elle dans Le Grand Studio RTL.



La carrière de Norah Jones a décollé en 2002 avec l'album Come Away with Me, mélange de jazz, folk et soul, vendu à près de 2 millions d'exemplaires en France.



