publié le 29/09/2017 à 18:30

Le chanteur haïtien aux trois Grammy Awards a fait un détour par la rue Bayard. Wyclef Jean, chanteur, rappeur et guitariste, est venu interpréter son dernier titre What Happened To Love, extrait de l'album Carnival III : The Fall and Rise of a Refugee, avant de proposer une reprise de la célèbre chanson de Jacques Brel, Ne me quitte pas, dans Le Grand Studio RTL.



Wyclef Jean a débuté sa carrière en 1994 auprès du groupe les Fugees, qu'il forme avec Pras Michel et Lauryn Hill. De son côté, le chanteur de hip-hop aspire à une carrière solo : il débute en écrivant la chanson My Love is Your Love pour Whitney Houston. Grâce au Fugee et à ses différents albums solo, dont le premier, Welcome To Haiti : Creole 101, sort en 2004, Wyclef Jean s'impose comme une figure majeure du hip-hop.

Sorti le 15 septembre 2017, Carnival III : The Fall and Rise of a Refugee est son huitième et dernier album en date, dont il est venu interpréter un extrait dans les studios de la rue Bayard.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.