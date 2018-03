publié le 13/03/2018 à 18:03

Renaud a quitté la maison de repos de Garches dans les Hauts-de-Seine où, à sa demande, il a passé trois semaines. Et preuve que le chanteur n'a pas perdu de vue la musique depuis la fin de son Phenix Tour en septembre dernier : après quelques jours passés chez lui à l'Isle-sur-la-Sorgues, il va reprendre ses activités pour finaliser un projet qu'il nous avait annoncé sur RTL en avril 2016 : un album de chansons pour enfants.



Il s'agira de titres originaux signés Renaud. Il y a un peu plus de deux ans, lorsque le chanteur s'est remis à écrire pour son disque, son inspiration était telle, que l'artiste a écrit douze autres textes en quatre jours. De vrais petits joyaux pour les marmots, pour faire rire, parfois pleurer, et en tout cas, avec plein de gros mots dedans. Pour les musiques qui accompagneront ces textes pour enfants, il a fait appel à Romane Serda, la maman de son fils Malone, elle lui a composé deux musiques. Et pour le reste, à Renan Luce, le papa de sa petite fille Héloïse.

Dans quelques jours donc, Renaud sera de retour en studio, à Paris, et à Bruxelles, là-même où il avait enregistré son dernier album. Il avait pris son temps pour son retour inespéré, cette fois, Renaud a envie d'aller vite pour que ces chansons soient livrées rapidement au public... Ce sera donc le "premier album pour enfants" de la carrière de Renaud, lui qui a chanté l'enfance comme personne.